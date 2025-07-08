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嘉南停電災情慘 台電搶修繞半個台灣 民眾食物送暖給打氣

2025/07/08 15:01

雲嘉南停電災情慘，台電搶修，第一線繞半個台灣支援，遇到民眾食物送暖、加油打氣。（台電提供、記者合成）雲嘉南停電災情慘，台電搶修，第一線繞半個台灣支援，遇到民眾食物送暖、加油打氣。（台電提供、記者合成）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成雲林、嘉義、台南三縣市曾停電戶數超過55萬戶，目前嘉義縣、台南市合計有近9萬戶仍在停電，台電8日持續出動近2400人，其中從全國各縣市調派約1000人全力支援重災區雲嘉南，台電宜蘭區處也出動約40人支援嘉義與台南搶修復電，在新營區域修復電桿斷桿及線路斷線時，遇到貼心民眾特別送食物飲料給台電第一線同仁加油打氣。

丹娜絲颱風為40年來首度從台灣中部登陸的颱風，從嘉義地區登陸更是120年來首見。台電先前統計，本次丹娜絲颱風共造成電桿倒斷及流失逾650支、斷線逾450條、開關及變壓器損壞逾100具，嘉義地區更有3座連接布袋新塭變電所、供應萬戶電力的6.9萬伏特高壓電塔，遭強風吹襲倒塌。

中南部地區災情慘重，台電人員持續在台南搶修，昨一路修復到晚間8點才在路邊吃飯、喝水，暫時休息，只為盡快復電；截至今下午2點，台南還有3.7萬戶停電中。

台電第一線搶修人員，也橫跨大半個台灣，40人來自宜蘭區處到台南、嘉義支援，更有民眾送暖，送來炸物、手搖飲料慰勞台電人員，不過，台電人員有搶修任務在身，形成食物只能暫放一旁的景象；台電第一線搶修人員在收到民眾食物送暖後，也表達感受到台南民眾的熱情、非常感動。

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