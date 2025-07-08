為何稀土制裁打到「痛點」《晶片戰爭》作者曝新型態貿易戰

今年春季，中國巧妙地部署稀土制裁，是迫使美國撤銷對中國關稅上調的關鍵因素。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京宣布對稀土礦物及其製造的專用磁鐵出口實施新限制後，全球汽車產業發出警告，表示稀土短缺可能導致工廠倒閉。《晶片戰爭》作者克里斯．米勒（Chris Miller）在英媒金融日報撰文指出，中國將稀土武器化，已經成為新型態貿易戰，北京的新策略同時可以有效壓迫弱小鄰國和美歐等較大的經濟體。

今年春季，中國巧妙地部署稀土制裁，是迫使美國撤銷對中國關稅上調的關鍵因素。這代表著中國經濟治國方略的新策略，證明其制裁政策不僅能夠對弱小的鄰國施壓，也能夠對全球最大經濟體（美國）施壓。

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近年來，中國雖頻繁使用經濟制裁，但許多措施都缺乏力度，且收效甚微。但針對稀土材料和磁鐵出口的新管控效果則有所不同。短短幾週內，北京就威脅要關閉汽車產業的關鍵工廠，汽車產業是大多數已開發經濟體最大的製造業部門。北京的策略迫使美國川普總統在關稅貿易戰上某一程度上的屈服。

白宮自認為已在關稅升級問題上佔據主導地位。理論上，高昂的關稅將導致中國付出高昂的成本，除談判別無選擇。但事實上，中國領導人可以承擔關稅的政治成本，但華府卻無法忽視稀土材料的損失，以及稀土斷供對汽車公司的影響。

為什麼這些制裁措施比以往的措施更有效？部分原因是北京一直在改進方法，建立法律體系以削減戰略出口，並加深了解到貿易夥伴的「痛點」。中國甚至將這種制裁措施延伸至周邊國家，要求其他國家的公司不得使用中國礦產為美國國防工業生產產品。

事實上，自4月以來，中國稀土礦物和磁鐵的出口不僅對美國下降，對日本和韓國等其他主要貿易夥伴的出口也下降。

面對原料短缺，印度汽車製造商紛紛減產。歐盟委員會主席馮德萊恩在6月的七國集團會議上帶來一塊稀土磁鐵，呼籲增加中國以外的稀土生產。歐盟將稀土出口列為對華外交的優先事項。

中國稀土武器化最引人注目的一點是西方政府和企業準備不足，即使是連一種稀土元素都叫不出名字的外行人，也都知道中國主導稀土生產。然而，自2011年中國首次削減對日本的稀土出口以來的15年裡，西方一直都未能找到新的供應商。

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