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家登16億元新大樓落成 創造至少500個高階技術職缺

2025/07/08 13:06

家崎大樓今天落成，家登集團董事長邱銘乾（中）拜拜祈福。（記者陳奕劭攝）家崎大樓今天落成，家登集團董事長邱銘乾（中）拜拜祈福。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕半導體傳送載具與EUV光罩盒廠商家登集團在新北市土城區興建地上7層、地下3層的「家崎大樓」，斥資約16億元，今天（8日）舉行啟用典禮，預計將創造超過500個高階研發與技術職缺。啟用典禮冠蓋雲集，新北市副市長陳純敬、立委吳琪銘、行政院前副院長沈榮津、市議員林金結、呂家愷、卓冠廷等人皆出席致賀。

家登集團董事長邱銘乾表示，集團專注研發與製造半導體關鍵材料與載具技術，產品應用於先進晶圓製程、國防及醫療等高科技領域。家崎大樓未來將投入高效能封裝模組（CoWoS）與次世代浸沒式冷卻系統等創新散熱解決方案，提升台灣在AI產業的競爭力。

邱銘乾指出，集團預計再投入50億元在土城興建營運總部，擴大產能規模並深化技術布局。家登亦長期投入ESG實踐，關注人才培育、產學合作，展現對環境保護、誠信治理與社會責任的堅持。

陳純敬表示，擁有超過30萬家企業的新北市是工商首都，全台近四分之一的製造與資通訊產業都在新北，家登集團在土城設立「試量產研發中心」，奠定新北市高科技與智慧產業供應鏈的核心，升級產業整體價值，非常高興家登在此設廠。

吳琪銘說，他代表地方感謝邱銘乾董事長願意來土城工業區設廠，也感謝經濟部前部長沈榮津推動土城工業區立體化，讓許多科技公司來到土城。土城有2條交流道與3條捷運，歡迎企業界來土城。

家登集團董事長邱銘乾表示，家崎大樓未來將投入高效能封裝模組（CoWoS）與次世代浸沒式冷卻系統等創新散熱解決方案，提升台灣在AI產業的競爭力。（記者陳奕劭攝）家登集團董事長邱銘乾表示，家崎大樓未來將投入高效能封裝模組（CoWoS）與次世代浸沒式冷卻系統等創新散熱解決方案，提升台灣在AI產業的競爭力。（記者陳奕劭攝）

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