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焦點股》倫飛：轉戰利基帶旺營運 逆風上漲

2025/07/08 10:41

倫飛看好軍事、工業、農業、博弈產業、自動化、安控等領域的業務日益擴展，有利於避開低毛利競爭。（倫飛提供）倫飛看好軍事、工業、農業、博弈產業、自動化、安控等領域的業務日益擴展，有利於避開低毛利競爭。（倫飛提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦供應商倫飛（2364）看好軍事、工業、農業、博弈產業、自動化、安控等領域的業務日益擴展，有利於避開低毛利競爭，轉戰利基型市場，帶動全年營運朝正向發展，激勵今日股價開低後逆風上漲，上午10時28分暫報97.4元，漲幅3.7%，振幅5.6%，成交量586張。

倫飛指出，未來將持續避開衝量的低毛利紅海戰場，專注開發、持續強化較高毛利的軍用、工規、強固型攜帶式電腦等利基產品項目。同時積極開發新客戶及應用市場，提供全方位解決方案，盡量提升客戶對公司產品的依賴度，進而得以穩定與客戶長期合作關係。

倫飛今年前5月營收累計達6.52億元、年增44.8％，寫下最近14年同期新高。該公司管理階層強調，營運遠期目標將聚焦「更多元化之特殊應用產品」，並強化旗下品牌行銷能力，運用創新行銷策略，站穩國際工業電腦市場的主要供應商地位。

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