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中國稀土磁鐵出口暴跌75％ 路透曝中國製造商陷困境

2025/07/08 15:19

中國稀土出口限制，在貿易談判上獲得成功，但國內產業卻受損害。（擷取自中國社群網站）中國稀土出口限制，在貿易談判上獲得成功，但國內產業卻受損害。（擷取自中國社群網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國針對稀土產品的出口限制，一度中斷全球汽車產業供應鏈的部分環節，也成功迫使美國前總統川普重返談判桌，被視為一項外交成果。《路透》指出，中國封鎖稀土出口，導致稀土磁鐵出口暴跌75%，也讓本已因中國經濟放緩而陷入困境的中國稀土產業更加雪上加霜。

據報導，中國稀土出口管制實施後的兩個月內，稀土磁鐵出口暴跌75%，加上中國電動車市場價格戰激烈，磁鐵製造商面臨雙重打擊。

儘管中美雙方已於6月27日達成協議，將重啟稀土供應，但對於相關企業來說，痛苦短期內難以紓解。根據中國官方稀土交易平台「包頭稀土產品交易所」表示，即使雙方達成協議，落實仍需時間，而目前倉庫庫存正不斷堆積，出口限制將對某些中國磁鐵製造商造成「危機」。

公開文件顯示，中國生產了全球90%的稀土磁鐵，並消耗了其中的大部分。觀察11家主要上市磁鐵企業，其去年營收中來自出口的比例介於18%至50%不等。

大宗商品信息公司阿格斯（Argus）的金屬價格分析師薩克拉托瓦（Ellie Saklatvala）指出，中國稀土企業正同時受到出口停擺與國內需求低迷的雙重壓力，不少廠商已暫時失去重要客戶，復原時間難以預料。

據報導，考量稀土具高度政治性，絕大多數中國大型企業不願對外評論政策影響，但有2家磁鐵製造商私下透露，預期今年營收將下滑，其中一家坦言，出口業務受到嚴重衝擊，損失金額暫難估算。

包頭天和磁材等上市公司也在年報中坦言，若國際局勢進一步惡化，將衝擊出口收入。儘管也有企業近期已獲得出口許可，並表示生產已恢復正常，但市場普遍預期，中國政府若比照鍺、銻等戰略金屬設立更嚴格的出口審核機制，稀土產業恐難回到過往的自由貿易狀態。

美國博伊西州立大學學者艾布拉罕（David Abraham）則指出，中國要求出口商提交大量資訊以換取許可，對產業將帶來長遠影響。他預測，生產商將面臨長期出口延誤與額外負擔，並可能引發整體產業重組壓力。他直言，中國政府也許不排斥此種發展，因為這有助於進一步鞏固對稀土產業的控制力。

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