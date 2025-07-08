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施俊吉揭台美關稅談判觸礁2關鍵：保護國產車犧牲台廠公平嗎？

2025/07/08 10:58

美國總統川普近日揭曉首波14國關稅，8月1日實施，但台灣不在名單內。（彭博）美國總統川普近日揭曉首波14國關稅，8月1日實施，但台灣不在名單內。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普陸續向多國發出新一輪稅率信函，其中對日本、南韓商品加徵25%關稅，但台灣不在第一批名單中。對此，前行政院副院長施俊吉推測，台美「談判觸礁」有兩個可能原因，包括美豬、美牛的非關稅壁壘，以及汽車關稅。

施俊吉昨天（7日）在臉書發文表示，台灣因未與美國達成貿易協議，所以現在等著收「美國關稅通知書」，他「猜測」台美談判觸礁有兩個可能原因：

第一、我方不願意撤銷對美豬、美牛的非關稅壁壘，例如含豬肉原料的包裝食品和散裝食品，都必須標示豬肉的原產地。

第二、我方不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。

施俊吉認為，第一項堅持是怕「左膠」作祟，政府害怕出現以食安為名的社會抗議風潮。至於第二項堅持則是為了繼續保護國產車，因為如果降美車關稅，美車的相對價格會下降，國產車將面臨嚴重的競爭；如果降的是汽車貨物稅，則所有的車之相對價格維持不變，國產車不用面對激烈的美車競爭，但政府的財稅收入會大幅減少。

不過，施俊吉也提出質疑，稱「假使果真如此，政府的堅持將使『左膠』和國產車得意，犧牲的是其他會被美國課徵高關稅的產業、廠商及其就業人口。這樣是否公平？」

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