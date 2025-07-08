丹娜絲外圍環流助攻 我離岸風場最高發電量破9成

我國離岸風機有抗台標準，於今年首個颱風侵台後，仍安全運轉無虞。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕今年首個侵台颱風「丹娜絲」沿臺灣西部一路北上直撲，經濟部能源署表示，這對台灣海峽離岸風場而言，是一場硬仗，但佇立在臺灣海峽的421座離岸風力機依然持續發電，部分風場發電量達 90%以上，昨（7）日風力發電瞬時最大值達229萬瓩（佔整體用電9.2%）。

能源署指出，根據中央氣象署資訊，當晚最大持續風速接近40m/s，陣風更強烈，外傘頂洲的氣象塔測得瞬間陣風更高達17級風，但臺灣海峽上的離岸風力機依然無恙。

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能源署解釋，2017 年經濟部公佈臺灣離岸風力機組的抗颱標準，我國離岸風力機皆符合Class T抗颱標準，可承受強颱最大風速17級風（57m/s）吹襲，目前臺灣離岸風場所有的風力機組，在風速高於25m/s（相當於10級風）時，即啟動保護機制停止運轉，並調整葉片角度以減少風的阻力，避免損壞。

在颱風期間，能源署即啟動風場防颱作業與安全回報機制，確認各風場運轉情形，但也因颱風外圍環流風能強勁，部分風場發電量直衝 90%以上，為臺灣帶來滿滿綠電。

能源署強調，颱風丹娜絲雖來勢兇猛，但離岸風機不僅「扛住」颱風來襲，還成功將強風轉換成穩定電力，讓綠能在風災期間更顯耀眼，能源署會繼續督促各開發業者，如期完工併網，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。

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