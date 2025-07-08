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增加貿易籌碼！FT曝中國除鎳儲備量翻倍 這3種金屬也納入戰略儲備

2025/07/08 14:31

中國正在積累大量鎳，金融時報報導，自去年12月以來，北京已購買10萬噸鎳，進入政府的戰略儲備。（路透）中國正在積累大量鎳，金融時報報導，自去年12月以來，北京已購買10萬噸鎳，進入政府的戰略儲備。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美中不斷升級的貿易戰，中國正在積累大量鎳，金融時報報導，自去年12月以來，北京已購買10萬噸鎳，至少較先前庫存多了1倍，業內人士表示，這些鎳金屬正在進入政府的戰略儲備，除鎳外，中國也在尋求購買鋰、鈷和銅等其他工業金屬，用於國家儲備。

金融時報報導，中國主導著關鍵礦物和稀土的全球供應鏈，在與華盛頓的地緣政治緊張局勢日益加劇之際，北京希望確保其供應鏈的安全，在鎳價已觸及2020年以來的最低水準，大量囤購鎳。

據2名知情人士以及《金融時報》對中國貿易數據和倫敦金屬交易所提款情況的分析稱，自去年12月以來，北京估計已為其國家儲備購買了多達10萬噸鎳。另外3人證實了這些購買，但沒有提供具體數量。

行業專家表示，在最新1輪採購之前，北京的鎳庫存估計為6萬至10萬噸，這意味著中國今年來，鎳的庫存至少增加1倍。

1位資深行業人士說，中國鎳金屬的進口量大幅增加，這些鎳金屬正在進入政府的戰略儲備。

知情人士表示，中國國家食品和國家儲備局是管理官方庫存的政府機構，自去年12月以來一直在購買被稱為1級金屬的高純度鎳。

海關數據顯示，2025年前5個月中國的純鎳採購量達到7萬7654噸，這是自2019年以來的最高採購量，是去年同期的2倍多。第1類鎳用於消費品和航空航太的電鍍以及電動汽車電池的生產。

然而，據1位領先的行業分析師稱，1級鎳的消費量每年僅增長 5-10%。國際鎳研究小組預測，到2025年，中國的鎳總需求將增長4.9%，包括鎳生鐵和其他鎳產品等較低等級的鎳產品。

這位業內人士表示，這種不匹配「是囤貨的硝煙槍」。

據1位接近政府貿易夥伴的人士稱，中國也在儲備其他工業金屬。該人士表示，戰略儲備管理局在3月份的1份通知中表示，它正在尋求購買鎳、鋰、鈷和銅用於國家儲備。

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