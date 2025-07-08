投資人嚇壞了！馬斯克組黨搞政治、特斯拉股價崩盤

特斯拉（Tesla）股價週一（7日）大跌近 7%，起因是特斯拉執行長馬斯克（圖）宣布計劃組建一個新的政黨「美國黨」。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）股價週一（7日）大跌近 7%，起因是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布計劃組建一個新的政黨。這也意味著特斯拉在短短一天之內，蒸發超過 680 億美元（約1.99兆元新台幣）的市值。

《CNBC》報導，馬斯克在週六（5日）表示，這個新政黨將命名為「美國黨」（America Party），並可能專注於「 2 到 3 個參議院席次」，以及「 8 到 10 個眾議院選區」。他認為，這樣的規模就足以「在具爭議的法案中發揮關鍵表決力量，確保這些法案真正反映人民的意志」。

請繼續往下閱讀...

馬斯克涉入政治，一直是投資人關注的爭議焦點。今年稍早，他主導了所謂的「政府效率部」（ DOGE），並與美國總統川普（Donald Trump）密切合作，這一舉動被認為損害了特斯拉的品牌形象。

儘管馬斯克在今年 5 月退出 DOGE，並一度提振特斯拉股價。但如今馬斯克重新涉入政治領域，讓特斯拉的投資人感到憂心。

韋德布希（Wedbush）證券全球科技研究主管艾夫斯（Dan Ives）在週日（6日）的報告中表示：「簡單來說，馬斯克現在更深地涉入政治，甚至試圖挑戰華府建制派，這正是特斯拉投資人和股東，在這個關鍵時期最不希望看到的方向。」

艾夫斯進一步指出：「雖然馬斯克的核心支持者無論如何都會站在他這邊，但許多特斯拉投資人已經感到疲憊，因為馬斯克總是不斷朝政治方向前進。」

川普在週日對馬斯克組建政黨的舉動形容為「荒謬」，並批評馬斯克已經「完全失控」。

馬斯克目前面臨的問題，不只限於政治風波。特斯拉第2季汽車交付量年減 14%，未達市場預期。特斯拉還面臨日益激烈的市場競爭，尤其是在其關鍵市場中國。

特斯拉股價週一收在293.94美元，跌幅6.79%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法