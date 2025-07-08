為什麼這麼多中國人深陷債務深淵 ? 經濟學人「這麼說」

中國「家庭債務的飆升」，住房貸款是家庭負債最大來源。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國城市景觀的巨變，曾經象徵著中產階級的崛起，近年這個結構出現不易察覺的變化，就是「家庭債務的飆升」。2006年中國家庭債務僅占GDP的11%，如今已超過60%，逼近已開發國家的水準。《經濟學人》指出，為什麼這麼多中國人深陷債務深淵，主要是來自中國國有銀行，也來自如螞蟻金服（Alipay）和微眾銀行（WeBank）這類科技平台。

根據智庫Gavekal Dragonomics估算，中國債務違約人數高達2500萬人至3400萬人。若算上拖欠未還款者，總人數可能高達6100萬人至8300萬人，相當於15歲以上人口的5%至7%。與5年前相比，這個數字翻了一倍。

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專家認為，中國青年失業率高漲，房地產市場持續低迷的背景下，這種情況只會更糟。

文章指出，「債務」對於中國人來說，仍被視為羞恥，許多家庭不習慣公開談論個人財務問題。然而，面對地方政府債務和企業債務的沉重負擔，官方已疲於奔命，難以再多管家庭債問題。

從宏觀層面看，這些數據不至於立即威脅中國金融穩定，但對中產階級的心理影響卻是深遠的，這壓抑消費信心，動搖對未來繁榮的信仰，而這種信仰正是北京維穩的核心資本。

根據摩根大通研究數據顯示，2023年中國居民儲蓄佔可支配所得的比例接近32%，遠高於2007年全球金融危機前美國不到3%的水準。在經濟繁榮時期，房屋貸款似乎是一筆穩賺不賠的買賣，尤其是當時就業機會充足且穩定。

當時中國民眾也從支付寶、微眾銀行等大型網路貸款平台上大手筆借錢，還有人借錢投資家族企業。然，這一切都在2020年的「動態清零」封控，以及隔年開始的房地產崩盤，改變了一切。

住房貸款是中國家庭負債的最大來源，2024年佔比達65%，大多數抵押貸款由國有銀行發放。現今，這些銀行必須想辦法從無力償還貸款的人手中收回借貸資金，為避免激化社會矛盾，其追債作法較為謹慎，但線上信貸平台的追債卻十分激進，讓不少人苦不堪言。

私人研究公司中國指數研究院的數據顯示，2024年中國列入拍賣的法拍住宅數量為36.6萬套，略高於2023年36.4萬套。專家認為，無力償還房貸的人數成長速度可能更快。

2024年，中國房屋貸款佔家庭貸款的65%（這不包括商業貸款）。大多數抵押貸款由國有銀行發放，現今這些銀行必須想辦法從無力償還貸款的人手中收回借貸資金，為避免激化社會矛盾，因此作法較為謹慎，但在線信貸平台對於追債作法激進，讓不少人苦不堪言。

目前中國仍缺乏類似歐美的個人破產保護法，這使得絕望者不得不向高利貸妥協。深圳在2021年試行個人破產制度，但截至2024年9月，申請者超過2700人，但實際上法院受理僅10%，其他城市雖也在試點，但北京並無積極推進的急迫感，顯然擔心這會助長投機風氣，或讓國有債權機構承擔損失。

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