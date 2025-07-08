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中美混血谷愛凌13歲就開始賺錢 拿第一份薪水「做這件事」

2025/07/08 10:44

中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）。（法新社）中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美混血滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）從2019年起代表中國參加國際比賽，之後在2022年北京冬奧會奪下雙金，轟動一時，她最近登上 Podcast 節目大談自己的理財觀念，透露在13歲至14歲的期間，她透過贊助商的合約獲得了人生第一份薪水，而她把這筆錢拿去付了學費，這讓她很有成就感。

《CNBC》報導，現年21歲的谷愛凌在日前參加 Podcast 節目《The Burnouts》時，透露了上述訊息，她說：「我從高中一年級起，就能夠自己負擔學費。」該節目由社會企業家基安妮（Sophia Kianni），以及比爾蓋茲女兒菲比（Phoebe Gates）共同主持。

如今，谷愛凌是史丹佛大學的學生，同時也是全球收入最高的女性運動員之一。根據《富比世》（Forbes）估計，谷愛凌在 2024 年透過與路易威登（Louis Vuitton）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）等品牌的代言合約，賺進約 2200 萬美元（約6.44億元新台幣）。

多年來，她在教育上的花費可能早已突破六位數美元。她就讀的舊金山大學高中（San Francisco University High School），在2025–2026 學年度的學費為 6萬4850 美元（約190萬元新台幣）。；史丹佛大學預估新學年的總學費則高達 9萬6513 美元（約282萬元新台幣）。。

她在節目中說：「史丹佛真的很貴，但能夠自己按下付款按鈕，讓我很有成就感」、「那代表我正一步步成為理想中的自己。」

報導提到了教育的重要性，指出億萬富翁庫班（Mark Cuban）就認為，每個人都應該試著去上大學，就算學校不頂尖、最後沒有拿到學位，那也沒關係，他認為大學教育有許多無法量化的價值，讓它成為一項值得的投資。

庫班指出：「上大學不只是為了你的主修科系，至少前2年不是，更重要的是學會怎麼學習，對學習產生興趣，並且接觸各種不同的人與思想。」

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