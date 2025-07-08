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川普簽署行政命令 關稅寬限期限從7/9延至8/1

2025/07/08 07:13

美國總統川普將簽署行政命令，將原本關稅寬限期的7月9日期限延長至8月1日。（美聯社）美國總統川普將簽署行政命令，將原本關稅寬限期的7月9日期限延長至8月1日。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）7日公開14國的最新關稅稅率，預計將於8月1日起實施。原先美國對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日下午在記者會中表示，總統川普將簽署行政命令，將原本7月9日的期限延長至8月1日。

綜合外媒報導，李威特指出，川普7日簽署的行政命令將期限延長，代表原先的對等關稅或新稅率，將在未來一個月內透過信函通知各國領袖，或是與各國達成協議，各國目前仍持續和美國談判中。

李威特強調，美方已看到許多朝向正確方向的正面發展，但川普政府仍希望為美國人民和勞工爭取最有利的協議。

川普在行政命令中提到，他根據多位高級官員的額外資訊與建議，以及和貿易夥伴談判進展等相關資訊做出判斷，認為有必要將原先7月9日的期限延長至8月1日。至於美國與中國在5月12日達成共識，各自將關稅降低、暫緩90天的相關協議依舊有效，本次行政命令不會對其更動。

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