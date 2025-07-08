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美國關稅談判即將掀牌 鄭麗君10天內兩度赴華府

2025/07/08 06:09

行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊妮珍6月25日才赴美進行第二輪實體磋商，上週末又再度前往華府。（記者鍾麗華攝）行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊妮珍6月25日才赴美進行第二輪實體磋商，上週末又再度前往華府。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國設定暫緩施行高關稅期限將在9日到期，美國總統川普表示，7日開始寄發首批關稅暨貿易協議通知書，值此關鍵時刻，各界關注台美關稅談判進度，據指出，行政院副院長鄭麗君及經貿辦總談判代表楊珍妮上週末再度赴美，爭取溝通機會，做最後努力，但對於談判相關進度，行政院昨（7日）仍三緘其口，不願證實，僅低調表示，「沒有更多說明」。

行政院上月29日宣布與美方取得「建設性進展」，但未透露談判相關細節，據了解，最終結果仍待美方通知或公布，對於近日是否收到會美方的通知信函，我方不臆測，也不會主動對外說明或宣布。

美國4月初宣布對等關稅新政後，台美4月11日首次視訊會議，5月1日展開首輪實體磋商，我總談判代表楊珍妮5月中旬赴韓國濟州島出席APEC貿易部長會議時，雙方也就談判進展交換意見。6月25日再進行第二輪實體磋商，期間密集以視訊、文件往來溝通，談判內容也步步對焦，進入深水區，再逐步凝聚共識。

不過，鄭麗君、楊妮珍6月25日才赴美進行第二輪實體磋商，不到10天，上週末又再度前往華府。此次赴美的談判團隊，與6月底第二輪實體磋商的談判團相較，規模較小、人數也明顯減少，主要是把握最後溝通與努力機會，積極爭取對我最有利的關稅稅率。對於是否已有我方談判人員在華府？相關官員昨皆表示無可奉告，行政院也不證實，僅表示，「雙方持續就關稅議題溝通磋商」。

台美雙方除針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，對美國發起攸關半導體相關產品課稅的「232條款調查」，我方也表達，若美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後、增加供應鏈斷鏈風險。

自川普4月公布對等關稅以來，行政院針對各種情境都有推估，包括低關稅（10%至20％）、高關稅（20％至30％）、極高關稅（高於30％）等推估模型，並分別擬定方案協助產業因應，也關注與競爭國家關稅差距。

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