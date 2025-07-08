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白宮：川普將簽行政命令 延後對等關稅暫緩期至8/1

2025/07/08 03:21

〔中央社〕美國對等關稅暫緩期將於9日屆滿，白宮發言人李威特今天表示，總統川普（Donald Trump）今天稍晚將簽署行政命令，將原本7月9日的期限延長至8月1日。

川普今天中午於社群媒體發布寫給日本、韓國領導人的信函，內容指出，美國將對日本和韓國的進口商品課徵25%關稅，新關稅稅率將從8月1日起生效。這是川普在華府原定與各國達成貿易協議的7月9日期限之前，寄給貿易夥伴的第一批信函。

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會表示，預計川普今天將陸續寄出12封通知其他國家關稅稅率的信函，未來幾天也會陸續寄出更多信函，信件都會公布在他的社群媒體。

她還說，川普今天稍晚將簽署一項行政命令，將原訂7月9日的期限延後至8月1日，這代表原先的對等關稅或新稅率，將在未來一個月內透過信函通知各國領袖，也或者會達成協議，各國目前仍持續和美國談判。

李威特指出，「我們已看到許多朝向正確方向的正面發展」，但川普政府仍希望為美國人民和勞工爭取最有利的協議。（編輯：陳彥鈞）1140708

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