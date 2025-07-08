川普對日韓課徵25％關稅 美股應聲下挫 美媒：暗示生效前仍可談判

美國總統宣布，將從8月1日向日本和南韓進口商品徵收25％關稅。圖為白宮發言人李威特向媒體展示川普寫給日本首相石破茂和南韓總統李在明的信件。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統7日透過社群媒體宣布，將從8月1日向日本和南韓進口商品徵收25%關稅，理由是日韓2國與美國長期存在貿易不平衡。消息傳出後，原本即已下滑的美股進一步走低，道瓊指數最多下跌530點，跌幅約1.2%；標普500指數下跌0.87%，那斯達克指數下跌0.9%。

川普在自家社群平台「真實社群」發佈分別致日本首相石破茂與南韓總統李在明的信件截圖，通知2國輸美關稅將於8月1日起生效，並警告2國不要採取報復措施，提高本國對美國商品的進口關稅，否則美方也會進一步加徵關稅。

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美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）指出，這些信件並非川普在關稅問題上的最終表態，更像是他將自己置於全球經濟舞台中心的另一場戲劇性演出。由於新關稅將在約3週後生效，川普實際上也為美國與這些貿易夥伴之間可能出現的激烈談判預留時間，以期達成新的貿易安排。

川普宣稱美國正面臨「經濟緊急狀態」，據此片面加徵關稅，聲稱這是為了彌補過去的貿易赤字，即使許多美國消費者很重視來自日本和南韓的汽車、電子產品及其他商品。

日本原本將面臨24%關稅，南韓則為25%。川普在信中表示，將於8月1日生效的25%關稅「獨立於所有特定產業性關稅」。例如，2國出口到美國的汽車目前已被徵收25%關稅，這些關稅不會相互疊加，總稅率也不會變成50%，白宮已予確認。白宮官員還表示，此一原則也適用於未來可能出現的產業性關稅。

不過，對於川普以「對抗中國」為由，卻又向2個可平衡中國經濟影響力的重要亞洲盟友施壓，戰略上能獲得什麼好處，外界普遍不甚清楚。根據美國人口普查局數據，美國在2024年對日本的貨物貿易逆差約694億美元，對南韓的貨物貿易逆差則為660億美元。

為了避免金融市場過度動盪，川普後來宣布90天的談判期限，在此期間，大多數國家出口到美國的商品僅被徵收10%的基準稅率。90天的談判期理論上將在9日結束，儘管多名政府官員及川普本人都暗示，在關稅實際生效前，仍可視為「延長」談判階段。

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