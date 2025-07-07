玉山金上半年大賺167億 年增31％

玉山金今年累計前6月稅後盈餘167.53 億元，創下歷年同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內各大金控紛紛公佈獲利成績單，其中，在玉山金控方面，2025 年6月單月稅後盈餘為26.02億元，雖然月減8.7%，但年增17.63%；累計前6月稅後盈餘167.53 億元，創下歷年同期新高，並較去年同期增加31.75%，每股稅後盈餘 （EPS） 為1.05元。

玉山金董事會在3月18日通過投資案，金管會並在5月13日核准這筆股權交易案，美國保德信集團買下保德信投信全部91.2%股權，投資金額約新台幣27.62億元。保德信投信預計7月16日舉行股東臨時會選舉董監事。

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在主要子公司獲利方面，玉山銀行6月單月自結稅後盈餘26.21億元，年增為35.52%；子公司玉山證券6月單月稅後盈餘2.15 億元；玉山創投6月單月稅後虧損0.79億元。

玉山銀行自結上半年，也就是１至６月的稅後盈餘168.8億元，較去年同期增加 45.79%，獲利表現相當出色；至於玉山證券累計今年上半年稅後盈餘9.2億元；玉山創投累計上半年稅後虧損2億元。

根據統計，目前玉山金控總資產約4.17兆元，玉山銀行 （合併） 總資產為4.13兆元，玉山銀行 （個體） 總資產為 4.04兆元。

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