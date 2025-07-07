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標普示警中國養老金2045恐耗盡 官方審計揭數千億遭地方挪用

2025/07/07 22:48

標普分析，中國養老金計畫可能在未來10至20年面臨嚴重困境。（歐新社）標普分析，中國養老金計畫可能在未來10至20年面臨嚴重困境。（歐新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「日經新聞」7日報導，中國國務院近日公布的2024年度審計報告揭露，逾20個省級政府存在大筆挪用國家養老金情形，金額達602億人民幣（約2475億台幣）。評級機構「標普」分析，中國的養老金計畫將在未來10至20年入不敷出甚至耗盡。

報告指出，中國審計署查核25個省級區域，涵蓋公、私領域雇員及城市、鄉村居民共4.1兆人民幣（下同）基本養老金發現，約有602億遭不當使用。情形最嚴重為13個地區出於各種不同目的挪用約406億元，包括償還政府債務以及用於所謂「三個保證」。

「三個保證」為確保基本生活、公部門薪資和必要政府行動的支出。隨著地方政府承受的財政壓力與日俱增，三個保證的重要性在近年也不斷增加。

報導指出，中國地方由於稅收減少和長期房地市場衰退等艱難情勢，面臨更巨大的財政壓力。

另據香港「信報財經新聞」引述標普分析，出於人口老化迅速、地方財政緊絀和經濟放緩等因素，中國養老金負擔日益加重，逐步削弱地方政府財政靈活性。2035年前後養老金計畫可能整體入不敷出，2045年養老金儲備就恐消耗殆盡。其中東北省分因地區退休率上升、勞力外流及財政緊張等因素壓力最大，相較之下沿海地區壓力最小。

標普指出，若進行政策調整，例如延遲退休和補充養老等，或許能夠舒緩部分支出壓力，減緩退休人數並延長參與養老金計畫者付款時程，但仍不足以抵擋地方政府養老金負擔加重。

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