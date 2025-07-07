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回不去的體面！ BBC：中國年輕人風行「假裝上班」

2025/07/07 22:38

中國經濟低迷，年輕人求職困難。（路透）中國經濟低迷，年輕人求職困難。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕英國廣播公司（BBC）中文網7日報導，在中國就業市場低迷、經濟轉型之際，「假裝上班公司」應運而生，「付費上班」在中國年輕人中流行起來。分析指出，上一代人的求職坦途成了一種「回不去的體面」，新一代人則藉由「假裝上班」來尋找新的認同與體面。

報導以1名創業失敗，轉型做跨境電商的周姓男子為例報導，30歲的他今年4月起每天付費30元人民幣（122元台幣），在東莞1家「假裝上班有限公司」上班。他與5名「同事」共用辦公室，他們多半沒有全職工作，都是來此「付費上班」。

他說，他賺的錢沒有比以前多，每個月還需支付「假裝上班公司」，但他「心滿意足，因為有種一群人一起走的感覺」。他將辦公室照片傳給在農村生活的父母，「他們安心了許多」。

報導指出，「假裝上班公司」在深圳、上海、南京、武漢、成都、昆明等多地出現。這些公司外觀與一般的辦公大樓無異，辦公室內電腦、網路、會議室、茶水間等一應俱全。但這並非真正的公司，它們不與「員工」簽署長期勞資合約，而是出租工作空間，打造共享環境，一般每日收費30至50元人民幣（200元台幣），有些還提供午餐、點心與飲料。

報導說，當前中國經濟下行、就業市場低迷，許多大學畢業生找不到相稱的工作，不得不繼續升學，造成學歷貶值，薪資縮水。上一輩人走過的路變成了「回不去的體面」，紐西蘭威靈頓維多利亞大學管理學院資深講師姚迪說，「新一代年輕人需要尋找新的認同和體面」。

中國官方數據顯示，2022中國大學畢業生首度突破1000萬人大關，預計2025年畢業生將再創新高，達1222萬人，加劇就業壓力。

姚迪說，在此背景下，「假裝辦公的現象非常普遍，由於經濟轉型，教育和就業市場不匹配，導致年輕人需要這些場所來思考下一步做什麼，或者先打零工過渡，假裝辦公公司就是其中一種過渡性解決方案」。

「假裝上班公司」不須上下班打卡，也不須加班，但周男說，他往往早上8、9點就來上班，有時晚上11點等「老闆」下班他才離開，他說，「不是為了維持面子，而是在無意義的加班中消磨時間」。

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