「無人機」之亂禍延？普廷將交通部長炒魷魚

克里姆林宮週一（7日）宣布，俄羅斯交通部長已被總統普廷（見圖）解職。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕克里姆林宮週一（7日）宣布，俄羅斯交通部長已被總統普廷解職。

根據週一發布的 聲明，官方並未說明交通部長羅曼·弗拉基米羅維奇·斯塔羅沃伊特（Roman Vladimirovich Starovoit）被解職的原因，但安德烈·謝爾蓋耶維奇·尼基丁（Andrei Sergeevich Nikitin）隨即接替交通部長的職位。

外媒表示，先前的一個週末，烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯航空公司取消485個航班，1900個航班延誤，近90個航班需要改道，導致交通問題嚴重。這是交通部長被撤換的主因之一。

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航空公司被迫退還4.3萬張機票，安排9.4萬名乘客入住飯店，並為乘客支付約4500美元的餐飲費用。《生意人報》（Kommersant ）網站的一篇報導稱，這些事件最終將造成約2.55億美元的損失。

然而，俄羅斯還在週日晚上至週一早上使用無人機襲擊烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基週一在X上發文稱，俄羅斯發射了101架無人機，造成1人死亡，27人受傷。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示，斯塔羅沃伊特的解職並非因為「失去信任」。

克宮發言人進一步表示，普廷認為尼基丁的「工作素質和工作經驗」目前最能滿足交通部的需求。

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