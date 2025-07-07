經部：非酒精飲料2024產值破600億創新高 連10年正成長

非酒精飲料業產值近年持續成長，2024年產值突破600億元大關。（示意圖，美聯社）

〔記者廖家寧、實習記者劉羽珊／台北報導〕經濟部指出，非酒精飲料業產值近年持續成長，2024年產值達610億元，首度突破600億元大關，也創下連續10年正成長的紀錄。

統計處指出，我國非酒精飲料業在手搖飲店及咖啡店的高度競爭環境中，憑藉包裝便利性的優勢，加上廠商在無糖、無人工添加物等健康訴求下研發新品，吸引消費者，近年產值穩定成長，2024年產值達610億元，首次突破600億元，續創歷史新高，年增3.9%，也是連續10年正成長；今年前4月受惠新品效應，產值185億元，較上年同期增加2.1%。

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依產品類別觀察，我國非酒精飲料以茶類飲料為主力，2024年產值216億元，占比35.5%，穩居各產品之首，因國人受茶文化深遠影響，加上業者持續研發各種風味等創新產品，帶動近年茶類飲料產值穩定成長。

其次是果蔬汁占比12.1%，因業者推陳出新，加上國內餐飲業景氣熱絡，帶動果蔬汁需求增加，去年產值74億元，年增5.3%。

排第三是碳酸飲料，去年產值61億元，占比10%，因業者推出無糖氣泡水、高纖氣泡飲、低糖汽水等多樣化品項，加以強調添加電解質、維他命B群、膳食纖維等碳酸飲料皆頗受消費者青睞，年增3.5%；咖啡飲料居第四，近年受現煮咖啡衝擊，產值多呈負成長，去年產值58億元，年減0.5%，占比下滑至9.5%。

我國非酒精飲料業以內需市場為主，近年內銷比重逾九成，另一方面，業者為滿足國內消費者多樣化選擇及嘗鮮心理，亦積極進口多元化飲料；按進口來源國觀察，以日本310萬美元，占14.4%居各國之首，其次為泰國210萬美元，占9.9%，中國及香港190萬美元，居第3位，占8.9%。

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