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致伸上半年營收293.6億元 加速泰國產能擴建

2025/07/07 20:32

致伸6月營收49.3億元。（取自業者官網）致伸6月營收49.3億元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）今日公告6月營收49.3億元，月增1.8%、年減5.7%，第二季營收為145.9億元，季減1.2%，年減5.1%，上半年累計營收293.6億元，年增1.2%。致伸表示，下半年除最佳化產品組合外，也將加速泰國廠產能擴建，預期年底佔比將達近30%，提升接單彈性與區域交付能力。

致伸指出，6月營收主要受惠高毛利AIoT產品出貨持續挹注。雖受台幣升值影響，上半年整體營收表現與去年同期小幅增加1.2%，顯示公司穩健經營與產品策略成果。

致伸持續強化多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）與AI視覺核心實力，積極拓展智慧終端應用場景。B2B出貨動能穩步提升，尤其是在AI智慧監控專案進展良好；同時深耕AI視訊會議、車載應用、工業視覺與聲學檢測等利基領域，為未來成長注入動能。

面對全球匯率波動與政策不確定性升溫，致伸透過優化產品組合，透過提升成本端以美元報價比例而提高自然避險比，並強化匯率避險機制，有效降低營運風險。同時，加速泰國廠產能擴建，預期年底占比將達近30%，進一步提升接單彈性與區域交付能力。公司同步導入自動化設備與智慧製造系統，持續優化生產效率，為中長期競爭力奠定堅實基礎。

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