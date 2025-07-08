繼承三七五租約土地 遺產價值計算大有學問

台北國稅局表示，繼承訂有三七五租約的土地，應按公告現值減除三分之一後估價。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，繼承人在申報遺產稅時，不動產價值應以死亡當期公告現值或評定標準價格計算，但死亡時土地訂有「三七五租約」未終止者，遺產價值計算大有學問，應按被繼承人死亡當期公告土地現值的三分之二計算遺產價值。

台北國稅局說明，遺產土地價值計算，根據「遺贈稅法」第10條規定，以被繼承人死亡時公告土地現值為準，但依「平均地權條例」第77條規定，耕地出租人終止租約收回耕地時，須就申請終止租約當期的公告土地現值減除預計土地增值稅後餘額三分之一給予承租人補償。因此，被繼承人死亡時所遺訂有三七五租約的土地，於申報遺產稅時，按被繼承人死亡當期公告土地現值的三分之二計算遺產價值。

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舉例說明，被繼承人甲君於2025年1月1日死亡，繼承人乙君於申報遺產稅時，列報甲君遺有台北市3筆地號土地，按公告土地現值申報財產價值合計5400萬元。不過，國稅局發現該3筆土地謄本其他登記事項註記「訂有三七五租約」，因此就公告土地現值減除三分之一，核定遺產價值為3600萬元，核減遺產稅額180萬元。

台北國稅局提醒，納稅義務人辦理遺產稅申報，就遺產三七五租約土地應按公告現值減除三分之一後估價，若有疑義或不諳稅法規定，可撥打免費服務電話「0800-000-321」，將有專人提供服務。

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