川普1招嚇趴金磚國家 專家曝中俄去美元化淪天方夜譚

專家認為，川普不斷升級對金磚國家的威脅，中俄2國試圖藉由金磚國家推翻美元的陰謀失敗了。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金磚國家曾矢言要挑戰美元霸權地位，卻因川普不斷升級對金磚國家的威脅而受創，川普今年初曾放話如果金磚國家「想玩弄美元」，恐面臨100%關稅。川普7月6日再度對金磚國家發出警告，直指任何跟隨金磚國家反美政策的國家將被課徵10%的額外關稅。專家說，鑒於川普一定會持續對金磚國家進行「非物理性轟炸」（non-kinetic bombardment），中俄2國試圖藉由金磚國家推翻美元的陰謀失敗了。

2025年金磚峰會在巴西登場，中俄2國領導人缺席。（路透）

美國國防情報局前官員科夫勒（Rebekah Koffler）在英媒《每日電訊報》撰文稱，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普廷缺席今年金磚國家峰會，背後可能隱藏著更多不為人知的原因，卻也凸顯川普對該組織的「非物理性轟炸」正在奏效。

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文章指出，金磚國家組織成立的初衷是平衡美國和西方在國際機構的主導地位，該組織已表達挑戰美元霸權的意願，並試圖終結美元作為國際交易首選貨幣的地位。這項雄心壯志卻在川普重返白宮後，遭到重創。

文章稱，自從川普贏得總統大選以來，金磚國家一直是他的目標。今年2月，川普批評金磚集團企圖削弱美元。2月13日，川普在橢圓形辦公室會見金磚成員國印度總理莫迪，被問及金磚國家建立自己貨幣的問題，川普回應「如果金磚國家想玩弄美元，它們可能會面臨100%關稅」。

文章說，儘管「去美元化」的討論甚囂塵上，現實的替代方案卻遲遲未能提出，凸顯出川普對金磚國家的攻勢正在奏效。川普的計劃似乎是在反西方聯盟成員中製造混亂和不和，使它們無法正常運作。

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