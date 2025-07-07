萊爾富限時5天 哈根達斯冰淇淋迷你杯買3送3

哈根達斯（Haagen-Dazs）迷快衝，萊爾富超商自7月9日至7月13日限時5天，全台門市哈根達斯迷你杯系列買3送3，哈根達斯冰淇淋迷你杯買3送3，若再加上萊爾富三重加碼回饋，等於是1杯只要50元，下殺4折優惠。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕哈根達斯（Haagen-Dazs）迷快衝，萊爾富超商自7月9日至7月13日限時5天，全台門市哈根達斯迷你杯系列買3送3，哈根達斯冰淇淋迷你杯買3送3，若再加上萊爾富三重加碼回饋，等於是1杯只要50元，下殺4折優惠。

哈根達斯冰淇淋迷你杯原價1杯129元，買3送3等於直接半價，活動期間萊爾富更推出三重加碼回饋，結帳時報Hi-Life VIP會員手機號碼再享會員獨享價現折72元、使用聯邦銀行信用卡結帳再享5%現金回饋，並送加碼好禮券，張張有獎，包括價值599元的普渡袋、整箱飲料兌換券等商品，等於最低1杯只要50元就可入手。

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此次活動除了人氣不敗的香草、草莓、巧克力，還有巧酥淇淋、開心果、夏威夷果仁、芒果等熱銷口味，更有2款全新口味，絲滑牛奶冰淇淋搭配迷人的肉桂香氣、馬斯卡邦起司融合義式濃縮咖啡，12款口味供消費者選擇。

即日起至2025年12月31日持聯邦信用卡或金融卡、Hi Pay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEYAPP綁定聯邦信用卡，至萊爾富消費天天享不限金額現折5%（現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去）。

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