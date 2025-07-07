晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

屢遭詐團冒名騙個資 中信金聲明籲民眾注意

2025/07/07 19:33

屢遭詐團冒名騙個資，中信銀行澄清，此等均為詐騙集團手法，呼籲民眾注意。（業者提供）屢遭詐團冒名騙個資，中信銀行澄清，此等均為詐騙集團手法，呼籲民眾注意。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近來不少民眾在社群網站上，描述個人收到冒名銀行訊息的情況，多數是冒名中國信託銀行。

中國信託銀行今日發布聲明表示，該行近期接獲外界反映，有不肖人士偽冒中國信託銀行名義，發送社群媒體訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證，引導輸入網銀帳號密碼，或宣稱偵測到帳戶在多個裝置出現使用紀錄，要求點擊內附連結進行驗證，恢復完整使用權限，該行澄清，均為詐騙集團手法，呼籲民眾勿點擊。

中信銀行聲明如下：

1. 本行不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資（如【附圖】），請勿點擊或輸入任何資料。

2. 如接獲訊息通知要求聯繫或提供個人資料（如身分證字號、帳號、卡號及密碼），請務必小心求證，若需確認，請撥打165反詐騙專線查證，或請洽中信銀行客服中心（02） 2769-5000查證。

3. 針對疑似偽冒本行之連結，可使用本行官網提供之「提防詐騙及來源驗證」https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/esg_index/esg_anti-fraud/security.html 進行識別。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財