屢遭詐團冒名騙個資 中信金聲明籲民眾注意

屢遭詐團冒名騙個資，中信銀行澄清，此等均為詐騙集團手法，呼籲民眾注意。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近來不少民眾在社群網站上，描述個人收到冒名銀行訊息的情況，多數是冒名中國信託銀行。

中國信託銀行今日發布聲明表示，該行近期接獲外界反映，有不肖人士偽冒中國信託銀行名義，發送社群媒體訊息或電子郵件，通知客戶交易驗證，引導輸入網銀帳號密碼，或宣稱偵測到帳戶在多個裝置出現使用紀錄，要求點擊內附連結進行驗證，恢復完整使用權限，該行澄清，均為詐騙集團手法，呼籲民眾勿點擊。

請繼續往下閱讀...

中信銀行聲明如下：

1. 本行不會透過社群媒體訊息或電子郵件，要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證個資（如【附圖】），請勿點擊或輸入任何資料。

2. 如接獲訊息通知要求聯繫或提供個人資料（如身分證字號、帳號、卡號及密碼），請務必小心求證，若需確認，請撥打165反詐騙專線查證，或請洽中信銀行客服中心（02） 2769-5000查證。

3. 針對疑似偽冒本行之連結，可使用本行官網提供之「提防詐騙及來源驗證」https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/esg_index/esg_anti-fraud/security.html 進行識別。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法