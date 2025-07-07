Costco緊急召回4項「不安全」商品 這款台灣也有賣

美國Costco 7月召回4種商品，包括窗型空調、行動電源、輪胎和啞鈴。目前已緊急下架回收。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國Costco最近發現至少有12件商品可能不安全，並於7月召回4種商品，包括窗型空調、行動電源、輪胎和啞鈴。其中「BowFlex 552型可調式啞鈴」在台灣也有販售，目前已緊急下架回收

Costco已宣布召回門市銷售的空調、啞鈴、輪胎等多款產品。根據《新聞周刊》報導，Costco已向顧客發出通知，要求盡快停止使用召回產品。根據《今日美國》報導，該公司已要求立即停止使用其中的許多產品。

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公司已要求全國所有買家暫時不要使用某些商品。他們還應確保將其退回或丟棄，以免造成任何損壞或事故。

Costco建議顧客停止使用任何在該店購買的BowFlex552可調式啞鈴。Johnson Health Tech Trading已主動召回BowFlex 552，稱其啞鈴片可能會意外從手柄上脫落，可能造成砸傷和骨折。顧客可將產品退回Costco並獲得全額退款。

對此，台灣好市多表示，在接獲通知後隨即將該產品下架回收，並已於6月27日聯繫消費者召回該款啞鈴。

部分涉事商品屬於Costco Next特別計畫的一部分，該計畫允許消費者直接從大品牌購買商品，但仍享有門市優惠。其他商品已上架並在Costco網站上列出。

中國品牌「美的」（Midea）生產的「Danby牌U形窗戶空調」（型號 DAC080B6IWDB-6），因為排水速度不夠快可能會發霉，有造成呼吸道問題或其他感染的風險，提醒在2021年6月10日至2022年2月2日期間，有在好市多購買該空調的顧客，立刻停止使用該產品。

充電設備製造商Anker重新推出了兩款充電寶，分別是 10K、22.5W 型號 A1257和 Powercore 10000 型號A1263。他們發現一家供應商的電池有問題。即使這些產品故障的可能性很低，該公司也要求大家不要再使用它們。並擔心它們可能會過熱，甚至引發火災。

米其林185/60R15C規格的Agilis CrossClimate輪胎出現問題。它們沒有通過一項關鍵的安全測試，無法保證輪胎的使用壽命，這項缺陷可能會導致輪胎橡膠在行駛過程中脫落。普利司通235/40R19規格的Blizzak 6輪胎也有問題。

輪胎並非因為性能不佳，而是因為發貨時沒有貼上所需的交通部標記。即使輪胎性能正常，沒有標記也可能導致使用或安裝錯誤，如果安裝不當，就會增加發生事故的風險。

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