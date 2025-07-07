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丹娜絲釀7.3萬戶停水 台水已全面復水

2025/07/07 18:34

丹娜絲颱風影響7萬3487戶停水，台水今下午2點17分已全面恢復供水。（台水提供）丹娜絲颱風影響7萬3487戶停水，台水今下午2點17分已全面恢復供水。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕颱風丹娜絲昨（6）日晚間登陸嘉義布袋，為中南部帶來豪大雨，局部地區陣風達8級以上，造成自來水設施受損及供水中斷，影響7萬3487戶，台水今下午2點17分已全面恢復供水。

台水指出，丹娜絲影響7萬3487戶，涵蓋嘉義縣水上、朴子、義竹，台南市將軍、佳里、七股，高雄市大寮、鳳山、大樹、旗山，以及台東蘭嶼等地區，今天下午2點17分已全面恢復供水。

台水提醒，復水初期可能因氣塞等因素造成部分用戶無法正常用水，如有此情形，請立即撥打1910客服專線，台水將儘速派員協助排除障礙，最新供水資訊亦可透過台水官網或官方臉書粉絲專頁查詢。

台水啟動防颱應變機制後，陸續召開3次工作小組會議，動員全公司人力與資源，實施跨區支援與強化搶修行動，此次搶修共投入668人次，出動各式車輛33車次、機具8車次，在風雨中搶修供水設施。為加速復水，台水同時強化與各縣市政府的聯繫管道，在災情發生時即時提出支援需求，有效縮短修復時間。

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