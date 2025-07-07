輸台積電太多！三星含淚延後1.4奈米力拼2奈米

韓媒指出，三星電子正在積極提升2奈米製程良率。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期市場頻爆出三星電子的負面消息，傳出高通取消三星2奈米製程代工計劃，第2代驍龍8 至尊版晶片全給台積電代工；Google Tensor G5 晶片也被爆轉單台積電，令三星高層震撼到難以接受；美國德州泰勒市興建的先進晶片廠還因「找不到穩定客戶」延後啟用。據悉，三星高層決定推遲1.4奈米，並在6個月內將2奈米製程提高至70%，爭取客戶。

韓媒《Chosun BIZ》7日報導，三星電子代工部門近年來一直努力解決其 5 奈米和 3奈米製程良率問題，現在則是希望依靠 2奈米生存。據瞭解，三星已設定目標，力拚在今年內將 2奈米製程良率提高到 70%，吸引大客戶。

請繼續往下閱讀...

報導稱，三星的代工部門每個季度的虧損達數兆韓元，目前正因低產能利用率苦惱，外界擔心美國新廠啟用後，若持續難以獲得大客戶訂單，那麼代工部門的赤字規模可能會擴大到侵蝕整體營業利潤的水準。

業內人士說，根據三星業務支援工作小組（TF）和三星全球研究，對三星代工部門進行的管理診斷結果，已與 DS（負責半導體業務的設備解決方案）部門管理層進行討論。據悉，他們選擇集中精力拚2奈米，而不是投資於更新進的製程。

最近舉行的三星先進製程晶圓代工生態系SAFE論壇上，三星宣布一項路線圖，將推遲1.4奈米，並專注於2奈米製程。

報導說，目前三星電子正致力於確保2奈米製程的訂單，同時積極布建與美國市場客戶的合作網絡，同時努力獲得 2奈米訂單，希望挽回先前承諾5奈米和3奈米製程性能和良率所失去的信任。

一位半導體業內人士解釋，儘管三星電子在晶圓代工業務舉步維艱，但近期與多家潛在客戶洽談2奈米製程的量產事宜，這是一個積極的信號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法