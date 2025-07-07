材料-KY6月營收續創同期新高 樂觀看待今年成長

材料-KY6月營收續創同期新高，樂觀看待今年營收成長。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股材料KY（4763） 今（7）日公佈6月營收11.27億元、年增率為8%，為同期新高。此外，經過近3年的全速開車，為提高生產效率，規劃兩階段約10天的停工歲修（5月及6月），致使絲束出貨略受影響；再者，受到新台幣持續升值影響，導致營收承受壓力，今年前六個月累計營收80.14億元、年增18%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠；另濟南大自然新材料也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待營運動能維持。

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至於產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，3月初已竣工與中峰化學規模相當的醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力；另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班進行中。

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