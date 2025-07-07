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國票金成最強飆股 前6月賺6.57億元

2025/07/07 17:44

國票金前6月獲利6.57億元。（業者提供）國票金前6月獲利6.57億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕最小金控國票金（2889）成了最強飆股，6月獲利動能也明顯恢復。國票金今（７）日公布前6月自結獲利，114年6月份自結稅後盈餘3億468萬元，累計1至6月份稅後盈餘6億698萬元，雖較去年同期衰退45.83%，但3大子公司6月獲利回溫，特別是創投6月從累虧轉正，6月貢獻金控獲利6214萬元。前6月每股稅後盈餘0.19元，6月底每股淨值12.09元。

挾著明年董監改選3方勢力搶進的題材，國票金今日開盤後15分鐘就亮燈衝上15.7元漲停，並一路以漲停價鎖死至收盤，成交量多達7.1萬張，是上週五2.7萬張的2.6倍，且排隊搶買、未能成交的張數高達9.3萬張，15.7元也是去年９月來的新高。但持續買超的外資今日轉買為賣，賣超達4496張，累計3大法人今日賣超7742張。

國票金各子公司表現方面，國際票券前6月稅後獲利8.62億元、國票證券稅後獲利1.04億元，分別較去年同期減少1.89%、87.26%，創投子公司獲利年減95.41%。但國票金強調，6月各子公司獲利動能回復，1-6月累計減幅已較前5月收斂，其中國際票券、國票證券6月份稅後淨利分別為1.92億元、1.63億元。

國票創投今年前５月虧損3328萬元，但6月累積獲利數已轉正，含國旺租賃的獲利，6月創投貢獻金控獲利達6214萬元。

分析影響6月獲利表現的主因，國票金表示，主要仍因美國川普政府關稅政策，衝擊全球政經局勢與金融市場表現。雖美、中雙方暫緩課徵報復性關稅，然後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，加上市場日均量與證券經紀業務市佔率均較去年同期低，持續影響各主要子公司獲利表現。

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