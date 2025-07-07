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一帶一路危及國安！澳洲不忍了 中資恐吐出達爾文港控制權

2025/07/07 18:01

澳洲擬從中資手中拿回達爾文港的控制權。（路透）澳洲擬從中資手中拿回達爾文港的控制權。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲對中國軍事日益增強的擔憂加劇，擬從中資手中收回具戰略價值的達爾文港，這個港口2015年租給中國嵐橋集團長達99年。港媒指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）下週訪中，可能對北京表達收回達爾文港控制權的議題。

《BBC》曾指出，2015年澳洲北部領地政府以5.06億澳幣，將達爾文港租給中國嵐橋集團（Landbridge Group）99年，當時就引發澳洲政壇激辯及美國關注。川普重回白宮後，誓言奪回巴拿馬運河及港口營運權，達爾文港恐將成為下一個地緣政治角力的焦點。

果不其然，上個月剛連任的澳洲工黨政府再度提出希望將達爾文港「掌握在澳洲人手中」的想法。此言一出，猶如投下一枚炸彈，立刻引發中國反彈，也在澳洲國內掀起關於國家安全與經濟利益如何權衡的激辯。

報導提及，達爾文港是澳洲北部最靠近亞洲的深水港，該港所在達爾文市是澳洲唯一經歷現代戰爭的城市，二戰期間曾遭日軍多次轟炸，作為盟軍重要軍事基地發揮關鍵作用，凸顯其戰略價值。

隨著澳洲總理艾班尼斯即將在下週訪中，達爾文港租約問題再度引發關注。根據《南華早報》7日報導，知情人士透露，艾班尼斯訪中除了涉及雙邊貿易等常規話題外，他此行的主要任務是表達中國在澳洲投資的立場，特別是解決關於達爾文港所有權的爭議。

分析人士表示，澳洲擬收回達爾文港租約，恐使2國對話變得困難，特別是在美國對巴拿馬運河的中國港口採取行動後 ，北京一直對未來的撤資保持高度警惕。

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