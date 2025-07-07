聯合再生能源參展泰國國際再生能源週，現場訂單超過3MW。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好亞洲再生能源市場持續成長，台灣太陽能大廠聯合再生能源（3576）宣布再度參展「2025 年泰國國際再生能源週（ASIA Sustainable Energy Week, ASEW）」，展示旗下多款高效能太陽能模組，並分享全方位能源解決方案（Total Solution），持續擴大聯合再生能源東南亞加值服務中心影響力。

聯合再生能源泰國事業資深處長傅元凱表示，東南亞是全球綠能發展最具潛力的區域之一，泰國作為區域核心市場，更具備完善的政策環境與成長潛力，未來將持續深耕在地，以實質建置能力與模組製造優勢，幫助客戶以穩健方式實現綠能轉型。

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他也指出，此次參與 ASEW，包含泰國當地能源業者、EPC業者、泰國軍公教等官方部門以及鄰近國家貿易商等，都有來接洽，現場訂單就超過3MW，相信聯合再生能源在泰國當地市場的能見度與認知度會持續提升，進一步強化與 EPC 承包商、 PPA 能源開發商及其他戰略夥伴的合作機會。

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