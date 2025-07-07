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期貨詐騙蔓延到Threads 期交所提醒投資人當心

2025/07/07 15:58

6月網路期貨詐騙案件出現兩趨勢，詐騙者使用社群平台從臉書延伸至Threads、偽冒合法期貨商APP增多。（期交所提供）6月網路期貨詐騙案件出現兩趨勢，詐騙者使用社群平台從臉書延伸至Threads、偽冒合法期貨商APP增多。（期交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期貨業近期致力於防詐。期交所指出，至6月30日止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件共172件。與5月相較，期貨詐騙案件使用的社群平台已經從Meta（臉書）延伸到Threads，且冒名期貨商詐騙交易人個資的案件有增多的情形。

期交所指出，6月觀察到的詐騙類型仍以非法地下期貨及招攬開戶交易最多。根據統計，6月單月的期貨詐騙案件共計有53件，較5月的78件減少32%，但仍較4月案件數高，其中以非法地下期貨及其他（招攬期貨開戶交易）佔58%最多，其次為期貨交易課程的非法期貨顧問及代操期貨佔28%，冒名期貨業佔12%。

值得注意的是，冒名期貨業詐騙案件佔提升，6月被冒名的期貨商上升至3家。根據刑事局最新公布第一季網路詐騙態樣，冒名機構的詐騙樣態占逾7成最多，另數發部網路通報查詢網統計6月詐騙樣態，金融投資、身分冒充為通報件數第2及第3多，期貨網路詐騙也呈現相類似的發展趨勢。

期交所提醒，詐騙者冒名期貨商手法多元，除偽冒期貨商官網網址外，尚有盜用期貨商Logo、名稱、圖示等，偽裝為期貨商的下單APP，企圖利用合法期貨商名義，誘騙交易人點選下載、盜取個資，實際可能為詐騙平台或惡意程式。

此外，也有冒名期貨商發送電子郵件，偽冒為該公司資安系統通知客戶帳戶存有潛在風險，提供驗證連結並要求客戶在24小時內完成身分驗證，但該連結實為詐騙網址。所幸在期貨商防詐意識提升下，立即採取必要措施阻斷該詐騙進行，並於期交所「期貨商反詐騙聯防行動專區」分享該類案件，提醒交易人注意。

依據期貨商迄今蒐報3個月的案例來看，期交所提出2項呼籲：

１、選擇合法期貨商才是王道：社群平台上免費、獲利的廣告貼文雖極具誘惑力，但只有合法期貨商才能保障交易人權益。網路上提供不明來源的連結、加Line，或接到期貨商或業務員Email或Line等，均應予以查證，且應避免立即回覆或點選。

２、民眾可上期交所網站或中華民國期貨業商業同業公會網站，查詢合法期貨業者之基本資料及電話。

此外，期交所反詐騙專區亦提供各期貨商之反詐諞電話專線，可以電話向期貨業者查證；數發部亦設有「網路詐騙通報查詢網」，可提供民眾貼上網址初步查詢是否疑似詐騙內容。經過上述查證後，再決定是否依其要求辦理，避免踏入詐騙陷阱。

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