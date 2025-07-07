臻鼎：調漲下半年新品報價 看好下半年營運明顯優於上半年

臻鼎看好下半年營運明顯優於上半年。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）公佈6月合併營收為128.23億元，年增19.68%，月增8.75%，創下歷年同期新高，若以美元計算，年增率更達30.82% 。臻鼎第二季合併營收達382.03億元，年增17.87%，累計上半年營收達782.85億元，年增20.58%，雙雙刷新歷年同期新高紀錄。

隨著第三季進入傳統旺季，臻鼎預估，客戶新品備貨及IC載板需求進一步升溫，將帶動營收與產能利用率走高。同時對於下半年推出的新品，公司亦規畫將原物料成本上漲部分反映於新品報價，其中載板部分料號需求佳且更新材料，價格調整幅度較多，預估公司整體下半年營運表現將明顯優於上半年。

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臻鼎表示，6 月營收延續成長動能，四大產品應用中以 IC 載板成長最高，已連續三個月改寫單月歷史新高紀錄，其次為電腦消費及行動通訊，兩者皆達雙位數年增。儘管第二季為傳統淡季，並面臨匯率波動等挑戰，合併營收仍創同期新高，顯示「One ZDT」策略正逐步展現綜效，然而短期獲利表現仍會受到匯率波動與原物料成本上升的影響。

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