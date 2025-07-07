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三星獲利估暴跌39％ 輝達訂單不來落後競爭對手

2025/07/07 14:54

三星第2季營業利潤估暴跌39%。（美聯社）三星第2季營業利潤估暴跌39%。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星第2季營業利潤可能暴跌39%，主要原因是尚未對輝達供應HBM3E 12吋晶片，以及依賴中國市場下，受到美國晶片限制影響其營收。

據LSEG SmartEStimate稱，這家全球最大的記憶體晶片製造商預計週二（8日）將公佈4月至6月的營業利潤為6.3兆韓元（台幣1270億元），為6季以來的最低收入。

三星財務表現的長期疲軟，加深投資者質疑三星能否在用於人工智慧資料中心的高頻寬記憶體（HBM）晶片方面趕上競爭對手。

NH Investment & Securities高級分析師Ryu Young-ho表示：由於中國的銷售限制持續存在，且三星尚未開始向輝達供應其HBM3E 12吋晶片，HBM收入第2季度可能保持持平。他表示，三星今年向輝達出貨的新晶片數量不太可能很大。

三星在3月預計其HBM晶片最快可能在6月取得重大進展，但拒絕評論其HBM 3E 12層晶片是否已通過輝達的認證流程。

三星的主要競爭對手SK海力士和美光科技，受益於人工智慧所需的記憶體晶片的強勁需求，但由於三星依賴中國市場，而中國市場的先進晶片銷售受到美國的限制，三星的營收一直受到抑制。

三星是今年主要記憶體晶片製造商中表現最差的股票，其股價今年已上漲約19%，低於基準KOSPI指數27.3%的漲幅。截至週一格林威治標準時間04:47，三星電子股價下跌 1.9%，而韓國綜合股價指數則上漲0.3%。

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