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焦點股》力積電：納微轉單淡化 股價連2跌

2025/07/07 11:42

納微轉單淡化，力積電股價連2跌（記者洪友芳攝）納微轉單淡化，力積電股價連2跌（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達合作夥伴廠商納微（Navitas）上週宣布與力積電（6770）在氮化鎵（GaN）進行代工合作，由於法人認為，這是因台積電（2330）不看好紅海市場的氮化鎵領域，選擇退出市場，納微轉單力積電，對力積電不見得有獲利轉機，衝擊力積電股價續轉跌，今以17.5元開出，盤中最低為16.8元，跌幅近5%，連2跌。

國際功率半導體廠納微是台積電的氮化鎵主要客戶，上週宣布與力積電建立合作夥伴關係，將由力積電以竹南8吋廠為該公司代工生產氮化鎵晶片，生產涵蓋電壓100-650伏特的產品組合。

納微指出，較低壓的100伏特產品預計在今年第4季完成認證，2026年上半年投產，較高電壓650伏特系列產品，將在未來12至24個月內從納微半導體現有供應商台積電搬到到力積電。

台積電後來也回應，經過完整評估後，公司決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵（GaN）業務。此決定是基於市場與台積電的長期業務策略，公司正與客戶緊密合作確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。

台積電強調，仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。此項決定將不會影響之前公布的財務目標。

業界認為，氮化鎵經過近幾年中國大肆投資，產能過剩到已變紅海市場，產品價格直線下跌，很多投資廠商不僅沒有獲利空間還虧損，台積電決定退出，納微轉單力積電，對力積電不一定有利可圖，轉單成效待觀察。

納微宣布轉單消息後，力積電上週連續2個交易日價量齊揚，成為熱門飆股，但前景不被看好之後，力積電股價轉跌，今以17.5元開出，盤中最低為16.8元，跌幅近5%，連2跌，截至11點30分，成交量3.87萬張。

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