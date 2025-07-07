鈺緯營運三大進展 手術房用光學貼合LCD顯示器獲客戶青睞

鈺緯科技啟動三項創新產品量產並同步上線全新官網。圖為副董事長暨執行長陳國森（左）與總經理劉淑琪（右）（圖:鈺緯提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕佳世達（2352）集團旗下專業醫療顯示器廠商鈺緯科技（4153）今日宣布公司三大進展，首先是首創手術室用55吋與65吋光學貼合（OB）LCD顯示器，獲得國際一線客戶青睞並進入量產階段；其次是QDI系列標準品（OTS）平台產品將於七月正式出貨；以及OLED成功導入超音波影像應用。

鈺緯總經理劉淑琪表示：「醫療顯示器就像是醫護人員在救命關頭的第二雙眼睛，必須具備高解析與高穩定性。鈺緯的55吋與65吋的OB手術室解決方案，是業界首見的大尺寸貼合顯示器設計，能獲得國際客戶認可，是鈺緯設計與製造實力的最佳證明。」

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大尺寸顯示器長期是醫療應用的技術門檻，特別是在OB（Optical Bonding，光學貼合）過程中，必須兼顧暗階均勻度與貼合良率，同時克服反射與漏光問題。鈺緯與佳世達攜手優化結構設計與貼合製程，首創導入手術室使用的55吋與65吋醫療用LCD顯示器，已成功推進至量產階段。搭配AGAR（Anti-Glare, Anti-Reflective）玻璃方案，有效降低環境光源在螢幕表面的反射干擾，提供適用於心導管手術室與內視鏡手術等醫療場域的高品質顯示解決方案。

此外，面對設備商在入門級醫療顯示與工控應用上的多元需求，鈺緯推出全新QDII系列，定位為OTS（Off-The-Shelf）平台，提供代理通路與系統整合商一套快速導入、彈性靈活、經濟效益高的顯示解決方案。

而OLED面板擁有極高對比、快速響應等先天優勢，理論上非常適合即時醫療影像，但過去因殘影與壽命問題，導入速度有限。鈺緯將OLED導入超音波設備，透過專利影像控制技術，有效提升穩定性，改善殘影表現，期許未來應用於更多的醫療場域，提升醫療顯示品質。

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