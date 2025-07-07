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焦點股》望隼：6月營收回溫 股價飆漲

2025/07/07 11:05

望隼6月營收回溫，第2季營收創單季新高。圖左為望隼董事長黃修權、圖右為總經理石安。（記者陳永吉攝）望隼6月營收回溫，第2季營收創單季新高。圖左為望隼董事長黃修權、圖右為總經理石安。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）上週五盤後公告6月合併營收為3億元，較5月成長5.13%，較去年同期成長近37.78%。今年第2季營收為8.72億元，較第1季成長7.63%，創下望隼單季營收新高。累計今年上半年合併營收16.83億元，較去年同期成長12.36%。銷售的成長動能主要來自中國618檔期客戶訂單的持續回流。

望隼今股價受惠營收利多，跳空開高來到194.5元，上漲15.5元，漲幅8.6%，截至10:51分，望隼股價暫報184元，漲幅縮減至3%，成交量150張。

展望下半年，望隼表示，在新產品及新客戶的導入，整體隱形眼鏡的需求仍然暢望，下半年度的營運可望持續攀升，整體營運將有機會持續成長。

望隼指出，綜觀全球隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國市場不景氣已逐漸落底，望隼今年中國及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會。

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