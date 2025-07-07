焦點股》國票金：官股參戰 改選行情提前

改選大戰３方勢力提前開打，國票金爆量衝漲停（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年才要董監改選的國票金（2889），各方人馬已提前布局，市場傳言官股加入戰局，加上外資買盤未歇，今（7）日股價開高走高，開盤後15分鐘就亮燈衝上漲停價15.7元，爆出逾3萬張大量，超越上週五的2萬7505張，截至10:44分，成交量逾6萬張、並有1.6萬多張排隊搶買，高居今日台股成交量第一大。

國票金今年以來獲利表現衰退，前5月自結稅後淨利3.5億元、年減59%，EPS僅0.1元。但明年將進行的董監改選，國票金3大股東均已有所行動。

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包括國票金今年5月股東會，已通過修改公司章程，將董事席次，含獨立董事在內，從原本的13席修改為「11席至15席」彈性區間；近來市場更傳聞財政部已經下令公股行庫加碼國票金，以泛公股行庫總持股不低於2年前的近10%持股為目標，由於預期3方勢力已提前進場布局，吸引小股東紛紛跟進搶買。

若以3大法人買超張數觀察，6月下旬以來，外資每日多以逾千張的規模買進，上週五更單日大幅買超逾7000張，但投信因國票金股利縮水，賣超動作未歇。今日大盤開盤走跌，國票金卻在買盤大舉湧入的簇擁下，股價開高走高，成為今天盤面焦點。

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