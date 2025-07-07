晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》國票金：官股參戰 改選行情提前

2025/07/07 11:03

改選大戰３方勢力提前開打，國票金爆量衝漲停（業者提供）改選大戰３方勢力提前開打，國票金爆量衝漲停（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年才要董監改選的國票金（2889），各方人馬已提前布局，市場傳言官股加入戰局，加上外資買盤未歇，今（7）日股價開高走高，開盤後15分鐘就亮燈衝上漲停價15.7元，爆出逾3萬張大量，超越上週五的2萬7505張，截至10:44分，成交量逾6萬張、並有1.6萬多張排隊搶買，高居今日台股成交量第一大。

國票金今年以來獲利表現衰退，前5月自結稅後淨利3.5億元、年減59%，EPS僅0.1元。但明年將進行的董監改選，國票金3大股東均已有所行動。

包括國票金今年5月股東會，已通過修改公司章程，將董事席次，含獨立董事在內，從原本的13席修改為「11席至15席」彈性區間；近來市場更傳聞財政部已經下令公股行庫加碼國票金，以泛公股行庫總持股不低於2年前的近10%持股為目標，由於預期3方勢力已提前進場布局，吸引小股東紛紛跟進搶買。

若以3大法人買超張數觀察，6月下旬以來，外資每日多以逾千張的規模買進，上週五更單日大幅買超逾7000張，但投信因國票金股利縮水，賣超動作未歇。今日大盤開盤走跌，國票金卻在買盤大舉湧入的簇擁下，股價開高走高，成為今天盤面焦點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財