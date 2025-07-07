晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》神盾：推動小金雞乾瞻上櫃 股價帶量再攻

2025/07/07 10:37

神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠神盾（6462）旗下乾瞻科技最快在今年9月提交「公開發行」申請，掛牌興櫃，預計明年第2季有望掛牌上櫃，為了配合旗下子公司乾瞻科技申請股票上市（櫃）規劃，神盾上週董事會通過預計處分乾瞻科技股權，預計處分9000張，每股500元，交易金額為45億元，神盾今日股價帶量攻高。

截至10:25分左右，神盾股價大漲7.56%，暫報128元，成交量逾8600張，較上個交易日全天的1930張大增。

神盾指出，乾瞻釋股優先洽公司股東按持股比例認購，持有神盾1股可認購乾瞻科技0.09862932股，股東放棄或認購不足部分，擬授權董事長羅森洲洽特定人認購，並以神盾及關係企業員工、財務或策略性投資人為原則。認購乾瞻科技股份基準日為6月25日，此次釋股案完成後，對乾瞻持股比重將降低29.96%，持股比重降至62.77%。

羅森洲日前表示，神盾未來將聚焦兩大方向，分別是核心IC設計業務持續進行技術深化，並著重在感測器產品與UCIe介面連接等，確保核心競爭力穩定成長，再來則是積極孵化具潛力的子公司，未來小金雞將根據業務性質與發展狀況，來決定是否分拆，實現雙軌發展的長期策略。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財