若台灣、歐盟未達成貿易協議 美國財長：對等關稅將於8/1生效

美國財政部長貝森特表示，如果從台灣到歐盟等貿易夥伴未能與華府達成關稅協議，美國的關稅措施將於8月1日生效。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕法新社6日報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，如果從台灣到歐盟等貿易夥伴未能與華府達成關稅協議，美國的關稅措施將於8月1日生效。

貝森特在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，關稅稅率將「反彈」（boomerang back）到總統川普4月2日宣布的可能非常高的水準。川普當時宣布加徵關稅，但隨後為了貿易談判而暫停，並設定7月9日的協議期限。

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貝森特證實川普4日在「空軍一號」專機上向媒體發表的評論，川普當時也提到一個新的日期：「嗯，我大概會在8月1日開始徵收（關稅）。嗯，這其實很早，對吧？」

川普表示，他已簽署12封信件，可能會在7日寄出。這些關稅是川普4月間一項更廣泛宣告的一部分，當時美國對幾乎所有貿易夥伴的商品徵收10％基準關稅，並計畫在數日內對部分國家提高稅率。但他隨即將加稅計畫暫停到7月9日，以便進行談判。

各國一直積極與美方協商，試圖避免更高的關稅。迄今，川普政府已宣布與英國和越南達成協議，華府和北京也同意暫時降低彼此商品的高額關稅。

貝森特表示，美國政府「與若干國家即將達成協議」，「我認為未來幾天會看到幾個重大宣布」。不過，他並未說明涉及哪些國家，「我不想讓他們輕易脫身」。

隨著7月9日期限進逼，川普多次表示，他計畫透過寄發信件的方式，通知各國美國的關稅稅率。川普在「空軍一號」上表示，發通知比「坐下來談15件不同的事」容易許多，「這就是你必須付出的代價，如果你想跟美國做生意的話」。

貝森特駁斥CNN主持人巴希（Dana Bash）的說法，否認美國政府是在用威脅而非談判的方式，並否認川普將8月1日視為新的期限，「這不是新的期限。我們只是說，這就是會發生的時間。如果你想加快進度，那就去談。如果你想恢復到舊的稅率，那是你自己的選擇。」

貝森特表示，這項策略是施加「最大壓力」，並以歐盟為例，指其「一開始進展緩慢，但現在進展非常好。」

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