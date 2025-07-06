ASML前CEO盛讚張忠謀 對台灣及全球晶片業貢獻卓著

ASML前CEO溫尼克（Peter Wennink）盛讚，張忠謀對台灣及全球半導體產業貢獻卓著。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體設備巨擘ASML前CEO溫尼克（Peter Wennink）接受荷媒專訪稱，台積電創辦人張忠謀是自己的榜樣，盛讚張忠謀對台灣及全球半導體產業貢獻卓著，他還透露近期與張忠謀聯繫，即使張已經90多歲依然思維敏銳清晰，非常特別。

ASML前CEO溫尼克（Peter Wennink）。（路透）

溫尼克（Peter Wennink）接受荷媒《電訊報》（De Telegraaf），談及卸任ASML之後的生活、半導體產業、地緣政治，以及川普上任後，歐洲應該如何應對等問題。

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溫尼克被問及誰是榜樣時，他毫不猶豫地說就是台積電創辦人張忠謀。溫尼克透露，自己最近才和張忠謀聊天，即使張已經90多歲高齡，依舊思維敏銳，非常特別。

溫尼克盛讚，張忠謀對台灣及全球晶片產業做出巨大貢獻，這樣的人生經驗表明，即使年事已高，依然可以有所作為，這點很鼓舞人心。

溫尼克說自己也想成為一個好榜樣，「身為領導者，必須展現出每個人都能參與的氛圍。在ASML，我每天早上都會​​坐在公司餐廳，喝著咖啡，吃著麵包，誰想吃就一起吃。一位員工曾曾告訴溫尼克：「當你跟我說話時，我覺得自己很重要」，這句話讓溫尼克相當感動。

溫尼克認為，川普以美國為優先的理念，對歐洲敲響警鐘，歐洲應該更自立自強。圖左為歐盟執委會主席馮德萊恩。（路透）

對於川普上任後所推行的政策及地緣政治變化，溫尼克說，川普回歸或許會讓歐洲意識有所提升，因為川普明確表示美國優先的理念，這對歐洲是一記警鐘，歐洲需要更自立自強，這意味著要做出選擇、投資、攜手合作。

他強調，歐洲需要停止兩極化，民粹主義無法提供解決方案。數位化、氣候變遷等重大社會變革需要合作，而非對立，這並非在每個細節都達成一致，只要有一個共同的目標就好。溫尼克說，自己可以為一個富有韌性的歐洲做出貢獻，「我希望我的後代子孫，能夠因我所做的事受益，這就是我努力的意義」。

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