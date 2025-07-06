晶片業務太慘 三星電子在韓股權重跌至9年低點

三星電子在韓股權重跌至9年低點。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據韓國金融投資協會6日數據顯示，三星電子受到半導體部門拖累，普通股在上月占韓國主要指數Kospi的比重為14.53%，寫2016年3月最低。三星普通股加上優先股權重為16.17%，創2016年2月以來新低。

《韓國先驅報》報導，南韓主要指數Kospi重回3000點大關，三星電子卻因晶片部門拖累，在Kospi的市值權重跌至逾9年新低。

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市場人士說，三星在股市的主導地位下滑，主要是負責晶片業務的裝置解決方案（DS）部門表現不佳。該部門在晶圓代工及非記憶體業務的虧損拖累獲利，高頻寬記憶體（HBM）的競爭力也沒有獲得證明。

報導指出，儘管Kospi指數在機構法人及外資買氣推升下，上月大漲13.86%，三星股價漲幅僅6.41%。三星預計7月8日發布第2季獲利估值，市場預期，三星第2季獲利觸底，隨著HBM營收增加，第3季可望改善。

報導說，三星計畫下半年持續縮減NAND，專注於企業固態硬碟（SSD）等高價值產品，也將就HBM3E晶片加快與輝達的供應談判，目標是今年稍晚量產HBM4產品。至於代工業務方面，三星將加大力度在年底前量產 2 奈米晶片。

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