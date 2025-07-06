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投資台灣三大方案2.0擬擴大外商 9成在台美商盼加碼投資

2025/07/06 19:30

為協助企業因應供應鏈重組，經濟部推動「投資台灣三大方案方案」，方案拍板延長至2027年。（資料照）為協助企業因應供應鏈重組，經濟部推動「投資台灣三大方案方案」，方案拍板延長至2027年。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助企業因應供應鏈重組，經濟部推動「投資台灣三大方案方案」，方案拍板延長至2027年，方案2.0的適用對象擴大至全球台商與外商，不再僅限本地或赴中台商；據美國商會統計，高達9成美商表示未來一年盼能加碼投資台灣或維持現有規模。

因應美中貿易戰，投資台灣三大方案後2019年7月啟動，協助赴中台商加速回流台灣轉移生產基地，由於回流熱絡，方案先在2022年延長3年，迄今已有1678家企業投資2兆5394億元，創造逾16萬個本國就業機會。行政院本月宣布投資台灣三大方案延長至2027年，期可再吸引1.2兆元投資，創造8萬個本國就業機會。

2.0版本預計新增7200億元額度，同樣也由政府支付銀行委辦手續費，由國發基金及中小企業發展基金支應，新版優惠再加碼，對中小企業加碼補助手續費率由0.7％提高至1％，對大型企業則採階梯式補助，皆提高0.2個百分點的補助優惠。

另因應國內勞動力短缺，2.0版本亦加碼移工比率優惠，若本國員工薪資達3.63萬元，可在現行機制再加10%，本國員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可提高至45％。

投資台灣三大方案二度延長，這次擴大適用範籌涵蓋五大信賴產業、服務業、大健康領域及六大核心戰略產業，加上既有5+2產業領域；適用對象上，也擴大至全球台商與外商。

另據美國商會2025年商業景氣調查，高達八成美商會員對台灣經濟未來一年有信心，77％樂觀看待未來三年台灣經濟，另高達9成美商表示未來一年願意加碼投資台灣或維持規模。

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