歐中貿易摩擦加劇 北京禁歐企參與逾1.8億醫材採購案

歐中貿易摩擦加劇。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟上個月禁止中國企業參加一定金額以上醫療器材採購案，《路透》報導，中國7月6日祭出反制措施，明定預算金額達4500萬元人民幣（下同，新台幣1.8億元）以上公共採購案，排除歐盟企業參與，即日起生效。中國祭出此一措施適逢中國外長王毅正在歐洲訪問，凸顯中國與歐盟之間的緊張關係持續升溫。

歐盟6月20日表示，由於歐盟企業沒有獲得中國市場的公平准入，因此根據歐盟「國際採購工具」（IPI），禁止中國企業參與歐盟27個會員國每年價值 600 億歐元（新台幣2兆）或以上的醫療器材公共採購案。

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中國商務部7月6日表示，歐盟執委會6月20日宣布限制中國企業和產品參與其醫療器材公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘，中國多次表示願與歐盟對話磋商、妥善處理分歧，「令人遺憾的是，歐方不顧中國釋放的善意和誠意，仍一意孤行，採取限制措施，構築新的保護主義壁壘，因此，中方不得不採取對等限制措施」。

中國商務部強調，相關措施是為了維護中國企業的合法權益，維護公平競爭的環境，這些措施僅針對從歐盟進口的醫療器材產品，在中國的歐資企業生產產品不會受到影響。

中國財政部7月6日發布「財政部關於在政府採購活動中對自歐盟進口的醫療器械採取相關措施的通知」，通知指出，採購預算金額達4500萬元以上的醫療器材，確定必須採購進口產品時，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在中國的歐資企業）參與。

通知指出，中國還將限制從其他國家進口包含歐盟製零件且價值超過合約價值50%的醫療器材。

北京當局祭出此一措施之際，中國外長王毅正在歐洲訪問，凸顯中國與歐盟之間的緊張關係持續升溫。歐盟去年對中國製電動車徵收45%關稅，北京當局近日也對從歐盟進口的白蘭地徵收關稅，以作為報復。

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