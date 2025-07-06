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房市低迷+禁酒令 中國高檔餐飲市場頻傳歇業

2025/07/06 18:07

中國經濟欲振乏力，房市又持續低迷，加上近期北京當局祭出「禁酒令」，廣州多家大酒樓最近傳出歇業消息。（美聯社資料照）中國經濟欲振乏力，房市又持續低迷，加上近期北京當局祭出「禁酒令」，廣州多家大酒樓最近傳出歇業消息。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟欲振乏力，房地產市場又持續低迷，民眾勒緊荷包不敢支出，加上近期北京當局祭出「禁酒令」，整治所謂的「舌尖上的腐敗」，影響所及，高檔餐飲市場消費明顯下滑，廣州多家大酒樓最近傳出歇業消息，鄭州1家五星級飯店主動擺地攤賺額外收入。

　香港《星島日報》6日報導，中國國務院5月印發修訂後的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，其中要求中國黨政機關要堅持「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。

　此一「禁酒令」已重創五星級飯店與高檔餐廳，以往動輒占4成以上的公務宴請收入幾乎歸零，相關業者抱怨，在經濟不景氣下，飯店原本已經虧損，「禁酒令」發布後就更艱難了。

　北京海淀區商業街高檔餐飲業者受訪表示，「禁酒令」剛施行的頭2個星期，包廂預定暴跌8成。廣州多家大酒樓近期更傳出歇業消息。號稱當地首家「博物館食府」的陶然軒，7月2日關閉了二沙島分店，陶然軒曾連續7年榮獲米其林餐廳。另1家老字號的稻香酒家日前也公告1間分店停業。

　中媒《經濟觀察報》日前分析，以商務接待為主的包廂消費層是北京中高端餐廳的重要利潤來源，但2021年中國爆發COVID-19疫情以來包廂消費走弱，這個趨勢在今年上半年更為明顯，多家餐飲企業今年商務消費人數下滑，包廂人均消費減少15%至30%。

　此外，位於鄭州奧林匹克體育中心的奧體健國飯店，為了增加更多收入，其廚師推出自製五星級美食，在奧體中心南門擺地攤販售，下午5時出來擺攤，1小時就賣光，每天可進帳3萬元人民幣（下同，新台幣12.1萬元）。

　奧體健國飯店總經理雷玉明表示，每天營業額約3萬元，有人說做五星級飯店出來擺地攤掉價（譯按：跌價、貶值）什麼的，但「面子值多少錢？」

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