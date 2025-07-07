前5月百貨營業額年增不到1％ 業者憂心未來競爭加劇

目前以東區商圈空置率最高、約10.06%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕日前南港LaLaport開幕掀起一股排隊、網紅搶著開箱熱潮，甚至放眼全台有不少興建中的百貨、商場遍地開花，但卻有商仲業者憂心，即便越來越多新開幕的商場加入分食，但實際上百貨營業額大餅卻未明顯擴大，未來競爭將更加激烈。

根據戴德梁行第二季季報彙整，今年1至5月，綜合商品零售業營業額與去年同期相比、年增幅約3.7%，再觀察百貨公司營業額、年增率僅0.6%，戴德梁行估價及顧問服務部研究部協理李易璇指出，因出國消費分流、經濟不確定延緩奢侈品消費，再加上新開幕百貨商場陸續加入分食市場，但整體大餅卻未擴大，未來各家百貨商場的競爭恐加劇。

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除百貨競爭加劇外，台北市街邊店面三大主要商圈也有變化，根據戴德梁行彙整，目前以東區商圈空置率最高、約10.06%，相隔一季空置率又重回兩位數，李易璇認為，大巨蛋的商圈串聯效應仍有待觀察，尤其東區商圈仍是三大街邊店商圈空置率最高。

至於，西門町商圈則有許多國際品牌指名進駐，更有不少首次想打進台灣市場的品牌排隊等待地點好的黃金店面釋出，第二季西門町商圈空置率約4.99%，穩定維持低檔。

而中山商圈始終處於相對低的空置率，第二季僅約4.73%，整體店面租賃市場穩定，李易璇表示，北市三大街邊店商圈要搶食大型百貨以及商場的人流，唯有仰賴街邊店的「台灣感性」街道氛圍以及彈性且具有特色的小坪數店面來留住人潮。

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