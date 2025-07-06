法國財長隆巴爾：對抗中國傾銷產品 歐洲需加強關稅壁壘

法國財長隆巴爾（Eric Lombard）表示，歐洲必須加強關稅壁壘，以對抗中國進口產品。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，法國財長隆巴爾（Eric Lombard）表示，歐洲必須加強關稅壁壘，以對抗可能損害歐洲產業及經濟的中國進口產品。

隆巴爾指出，歐洲已經對中國進口鋼鐵和汽車採取行動，但必須修改規則，以便更廣泛地採取措施對抗來自中國的進口產品。

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隆巴爾7月5日在法國普羅旺斯地區艾克斯舉行的一次經濟會議上表示，「在當今世界，我們必須保護我們的產業。我們必須在所有產業領域都這樣做，否則中國所擬定在每個產業的產能都超過全球市占率50%的政策，將會扼殺我們的產業。」

隆巴爾的言論凸顯了巴黎當局日益增加的擔憂，即美國總統川普重塑全球貿易流動的努力，可能在多個面相打擊歐洲，不僅是因為對美國出口的潛在關稅問題。

中國7月4日宣布對歐洲進口白蘭地徵收反傾銷稅，但對同意訂定最低價格水準的主要干邑白蘭地生產商豁免；中國此舉是針對歐盟2024年決定對中國製電動車徵收高達45%關稅所做的反擊。

《彭博》7月4日報導，中國政府計劃將本月與歐盟領導人為期2天的峰會縮短至1天，這再次凸顯歐洲與北京之間的緊張關係。

法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）7月4日在普羅旺斯地區艾克斯舉行的上述經濟會議上受訪時，也呼籲歐洲加強對中國進口產品的防禦。

費拉奇表示，「另一個令人擔憂的現象是，原本流向美國的中國產品現在正流向歐洲。中國在眾多產業都存在產能過剩，這對我們的產業來說非常敏感，也非常危險。」

隆巴爾今年４月接受法媒訪問時曾指出，中國廉價商品已「淹沒」歐洲，正在透過分析貨物流動來密切監控，以防堵中國商品進一步湧入，將致力推動歐盟設定邊境配額，以保護歐洲市場。

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