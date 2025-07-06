工商協進會赴亞洲企業高峰會 籲各國挺台加入CPTPP

工商協進會呼籲「亞洲企業高峰會」會員支持台灣申請加入CPTPP。（工商協進會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會本月赴參加菲律賓馬尼拉參加第14屆「亞洲企業高峰會」（Asian Business Summit, ABS），工商協進會強調台灣是國際重要的貿易投資夥伴，沒有台灣參與的區域經濟組織就不完整，呼籲ABS會員支持台灣申請加入CPTPP。

本屆峰會匯聚來自11個亞洲國家的商業領袖，聚焦探討全球經濟挑戰下的經貿合作、綠色轉型及創新發展等議題，並強調維持和加強自由開放國際經濟秩序的重要性；台灣代表團成員包括中華民國工商協進會理事長吳東亮，東亞經濟協會榮譽理事長黃茂雄、副理事長張宏嘉等。

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本次峰會的聯合聲明強調，面對日益緊張的全球局勢，亞洲國家應團結應對單邊主義和保護主義，並透過擴大區域內貿易和投資、加速綠色倡議，以及促進人力資源發展和交流，實現永續。

聯合聲明具體闡述四項主要議題，第一項是維護規則與自由的國際經濟秩序，拓展多邊與雙邊協議，並推動WTO改革，第二項是透過多元途徑加速綠能轉型，倡導適合各地區的綠色轉型方案，包括提升火力發電效率、利用液雙天然氣、生質燃料及推廣CCUS （碳捕集、利用與封存） 技術。

第三項是發展 AI與新創來創造動能，在「以人為本」原則上平衡創新與風險，推動數據自由流動與安全網路空間建設；第4項是強化人力資源發展以提升區域競爭力，重點培養區域自力更生的多元人力資源。

吳東亮在峰會上表示，儘管全球經濟增長面臨挑戰，但台灣在 AI與半導體產業的強勁表現下，2024年GDP增長率達4.8%，預計2025年可達3.1% ，並強調，數位轉型和綠色轉型是推動經濟增長的主要動力，並為亞洲的貿易與投資創造新機會。

此外，吳東亮3日與菲律賓最大且最具影響力的工商團體「菲律賓商工總會」（PCCI）會面，吳東亮表示，許多台灣企業已在菲律賓拓展業務，例如台新國際商業銀行也將在菲律賓設立辦事處，期待未來能與 PCCI 簽署MOU深化合作，PCCI會長 Mangio女士表示，台菲地緣接近，經貿關係密切，很多領域都有合作機會，特別是綠能及人力資源方面。

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