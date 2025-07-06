馬斯克宣布成立新政黨 投資公司喊停特斯拉ETF上市計畫

特斯拉執行長馬斯克宣布成立「美國黨（America Party）」。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）本月5日宣布成立「美國黨（America Party）」，意圖打破美國長期由民主黨與共和黨輪替執政的政治格局，並與曾經支持的美國總統川普（Donald Trump）正式決裂。外媒報導，在馬斯克宣布成立新政黨不久，投資公司Azoria緊急叫停特斯拉ETF上市計畫。

馬斯克上月與美國總統川普因為「大而美」減稅減支法案而決裂，川普曾揚言切斷美國政府給馬斯克旗下企業的鉅額補貼。馬斯克5日在社群平台「X」發文宣布成立「美國黨」，宣誓要把「自由」還給美國民眾。

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馬斯克宣布成立新政黨曝光後，引發投資公司Azoria不滿。Azoria執行長費許貝克（James Fishback）今（6日）稍早在X上發文，批評馬斯克做的太過份，並表示Azoria已決定延後原訂下週公開上市的Azoria Tesla Convexity ETF。

費許貝克認為，馬斯克成立新政黨之舉，與他作為特斯拉執行長的全職責任產生衝突，並會讓馬斯克的注意力和精力，從特斯拉的員工和股東身上轉移開來。

費許貝克稱，Azoria相信特斯拉是AI領域最具吸引力的長期投資標的，無論是在無人計程車（robotaxi）、Optimus機器人，還是全自動駕駛方面的突破，都沒有其他公司能像特斯拉一樣具備引領未來的優勢。

費許貝克表示，今年5月，當馬斯克宣布辭去政府效率部（DOGE）負責人的官方職務，並重新聚焦於特斯拉時，市場受到鼓舞，為股東重新注入了對特斯拉未來的信心。然而，馬斯克近日又宣布將成立新政黨，此舉將會削弱股東和投資人的信心。

費許貝克呼籲，特斯拉董事會立即召開會議，要求馬斯克澄清他的政治抱負，並評估這些抱負是否與他作為特斯拉執行長的全職責任相容。

文章最後，費許貝克表示自己仍然希望馬斯克能重新將全部注意力放在特斯拉。如果無法做到，特斯拉董事會應該會採取適當的行動。

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